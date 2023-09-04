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В НАТО предложили Армении вступить в Альянс, сообщил на президент Европейского комитета по развитию Североатлантического альянса Гюнтер Фелингер.

"Я призываю Армению вступить в НАТО, Никол Пашинян (премьер Армении. – Прим. ред.). Защитите Армению, президент США", – написал он в социальной сети Х.

В апреле Армения приняла участие в совместных учениях с Североатлантическим альянсом. Россия, в свою очередь, запросила у страны разъяснения.

Также Пашинян заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. В связи с этим, добавил он, российская сторона постепенно отдаляется от Южного Кавказа.

Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования