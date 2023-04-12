РФ запросила у Армении разъяснения об участии в совместных учениях с НАТО – Захарова

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Россия запросила у Армении разъяснения об участии в совместных учениях с Североатлантическим альянсом, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что реакция российской стороны будет зависеть от полученного ответа.

"Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности", – высказалась она на брифинге.

В Минобороны РФ ранее сообщали о планах провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство – 2023" на территории Армении.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что министерство обороны государства проинформировало ОДКБ об отсутствии целесообразности в организации в стране учений объединения.

В начале этого года стало известно, что учения КСОР ОДКБ, разведывательных и тыловых подразделений пройдут на территории Белоруссии в сентябре.



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