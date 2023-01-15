Три учения ОДКБ состоятся в сентябре в Белоруссии

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В сентябре на территории Белоруссии организуют учения КСОР ОДКБ, разведывательных и тыловых подразделений, рассказал первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

"По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения "Взаимодействие" коллективных сил оперативного реагирования, учения "Поиск" разведывательных подразделений, учения "Эшелон" – тыловых", – поделился Муравейко в разговоре с телеканалом СТВ.

Заместитель госсекретаря также рассказал, что в текущем году во время председательства Минска в организации заявлено проведение Белоруссии международной конференции по евразийской безопасности.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что министерство обороны государства проинформировало ОДКБ об отсутствии целесообразности в организации в стране учений объединения.

В Минобороны РФ до этого рассказали о планах провести совместные учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство – 2023" на территории Армении.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!