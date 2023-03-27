РФ считает неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту МУС – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва считает неприемлемым планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) на фоне выдачи ордера на арест в отношении руководства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ.

По его информации, российская сторона предупредила Армению о крайне негативных последствиях для двусторонних отношений.

Ранее Конституционный суд Армении принял решение, согласно которому обязательства республики, изложенные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС), соответствуют основному закону страны. Отмечалось, что это может открыть путь для обращения в МУС с иском против Азербайджана.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вероятность ареста Владимира Путина в Армении после выдачи МУС соответствующего ордера, сообщил, что Ереван не разъяснял РФ свою позицию по данному вопросу.

МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

Согласно юрисдикции суда, страны, являющие участниками Римского статуса МУС, обязаны задержать Владимира Путина, если тот окажется на территории одного из таких государств. Армения является одной из стран-участниц.



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