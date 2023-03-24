КС Армении подтвердил, что обязательства страны перед МУС соответствуют Конституции

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Конституционный суд Армении принял решение, согласно которому обязательства республики, изложенные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС), соответствуют основному закону страны, сообщает ТАСС.

Отмечается, что это может открыть путь для обращения в МУС с иском против Азербайджана. Решение вступает в силу с момента опубликования.

В конце прошлого года правительство Армении обратилось в Конституционный суд по вопросу о признании хартии. В кабмине тогда отметили, что это откроет возможность призвать Азербайджан к ответу за военные преступления.

Армения подписала хартию в 1998 году, но Ереван не ратифицировала ее, поскольку КС в 2004 году признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент Конституции республики.

12 декабря Азербайджан перекрыл единственную дорогу, по которой Нагорный Карабах связан с Арменией. 120 тысяч человек проживающих в армянонаселенном регионе, терпят гуманитарную катастрофу. По мнению армянской стороны, Азербайджан создает невыносимые условия для жизни, цель которых – этническая чистка региона.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу 10 ноября.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

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