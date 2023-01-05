Армения ожидает от РФ шагов по разблокированию Лачинского коридора – Пашинян

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Ереван ожидает от Москвы предметных шагов по разблокировке трассы Степанакерт – Горис, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, сообщает "Интерфакс".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество отправить в Нагорный Карабах миссию по сбору фактов.

"Ожидаем предметных шагов от международного сообщества и России, чей миротворческий контингент размещен в Нагорном Карабахе и контроль над Лачинским коридором является ее прямой обязанностью в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года", – сказал Пашинян.

Он напомнил, что незаконная блокада единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, продолжается уже 25 дней, что вызвало гуманитарный кризис в регионе. По словам армянского премьера, несмотря на реакцию международного сообщества, Азербайджан не предпринимает мер для разблокирования Лачинского коридора.

Он заявил, что относительно закрытия коридора выдвигаются различные причины, "но реальная причина в том, что армяне Нагорного Карабаха продолжают жить на своей родине".

В Лачинском коридоре проходит единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. Азербайджан закрыл ее 12 декабря. Таким образом, Нагорный Карабах остается в блокаде 25-й день. Также Баку перекрыл поставки газа, однако через несколько дней возобновил газоснабжение.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе началась нехватка товаров первой необходимости, в том числе продовольствия. В республику не поступают продукты и лекарства. Также в Ереван не могут перевезти из Степанакерта тяжелобольных пациентов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия обеспокоена напряженностью вокруг Лачинского коридора. По его словам, Москва будет продолжать и в дальнейшем поддерживать контакты с Баку и Ереваном на эту тему.

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