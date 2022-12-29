Песков заявил, что в Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена напряженностью вокруг Лачинского коридора. Москва будет и дальше поддерживать контакты с Баку и Ереваном, добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян детально обсудили этот вопрос в рамках недавней встречи в Санкт-Петербурге.

"Тема Лачинского коридора действительно весьма детально обсуждалась позавчера в Санкт-Петербурге между Путиным и Пашиняном, разговоры на этот счет будут продолжаться. Мы действительно обеспокоены той напряженностью, которая сейчас вокруг Лачинского коридора возникла", – передает ТАСС его слова.

Песков заверил, что российская сторона останется посредником в разрешении данного конфликта. РФ будет выполнять договоренности, достигнутые на трехсторонней основе.

Ранее Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели трехсторонние переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка на территориях, где работают. В частности, это касается Нагорного Карабаха. По словам официального представителя Кремля, миротворцы действуют в соответствии с соглашениями, подписанными Ереваном и Баку.

В свою очередь, Пашинян рассказал, что из-за закрытия Азербайджаном трассы Степанакерт – Горис в Нагорном Карабахе началась нехватка товаров первой необходимости. Он отметил, что основная цель присутствия российских миротворческих сил – не допустить подобного беззакония.

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