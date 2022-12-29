В МИД РФ высоко оценили действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В министерстве иностранных дел РФ подвели итоги уходящего года. В ведомстве высоко оценили действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Соответствующие заявления появилось на официальном сайте министерства.

"Содействовали комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, разблокированию между ними транспортных коммуникаций, делимитации границы, согласованию мирного договора, решению гуманитарных проблем. Высокой оценки заслужили действия российских миротворцев, которые остаются гарантом безопасности в регионе", – говорится в материале.

В МИД подчеркнули, что российская сторона прикладывала все усилия для дипломатического урегулирования существующих на международной арене конфликтов.

В ведомстве также отметили, что Россия оказывала помощь в стабилизации обстановки в Афганистане.

"Продвигали комплексный подход по сирийскому досье, в том числе в рамках астанинского формата", – резюмировали в министерстве.

Ранее Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели трехсторонние переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка на территориях, где работают. В частности, это касается Нагорного Карабаха. По словам официального представителя Кремля, миротворцы действуют в соответствии с соглашениями, подписанными Ереваном и Баку.

В свою очередь, Пашинян рассказал, что из-за закрытия Азербайджаном трассы Степанакерт – Горис в Нагорном Карабахе началась нехватка товаров первой необходимости. Он отметил, что основная цель присутствия российских миротворческих сил – не допустить подобного беззакония.

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