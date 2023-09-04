В Москве выразили недовольство заявлениями Пашиняна о РФ в интервью СМИ

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В Москве крайне недовольны заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянской газете La Repubblica. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что Москва считает слова Пашиняна, последние публичные заявления армянского руководства и комментарий МИД Армении от 31 августа неприемлемыми по тону и содержанию, "с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки".

В интервью премьер Армении сообщил возможности отдаления РФ от региона. Собеседник агентства уточнил, что РФ пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, Ереван же используется как средство реализации этой цели.

При этом Россия не оставит регион "как ближайших друг и сосед" Армении, продолжил он. Однако, по его словам, Еревану не следует становиться "орудием Запада по выдавливанию РФ".

Уточняется, что Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах экономики и безопасности как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство, а не как зависимость одной страны от другой.

В интервью Пашинян также заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. Он также добавил, что считает стратегической ошибкой полную зависимость Армении от России в сфере безопасности.

В понедельник, 4 сентября, президент Европейского комитета по развитию Североатлантического альянса Гюнтер Фелингер предложил Армении вступить в НАТО.

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