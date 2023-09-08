МИД РФ вынес жесткое представление послу Армении из-за действий Еревана

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Посла Армении Вагаршака Арутюняна вызвали в МИД РФ, ему вынесено жесткое представление из-за недружественных действий Еревана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел России.

"Руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра A. В. Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, проведение на армянской территории военных учений с участием США", – сказано в заявлении МИД РФ.

Также, по информации ведомства, армянскому послу направили ноту протеста, в которой указано о неприемлемости "оскорбительных заявлений" председателя Нацсобрания Алена Симоняна в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Кроме того, до Арутюняна отдельно довели озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера Микаэля Бадаляна и журналиста "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна.

Однако, несмотря на это, в Москве исходят из того, что Россия и Армения остаются союзниками, все договоренности по развитию отношений будут выполняться на благо народов двух стран.

"Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном", – отметило ведомство.

Как сообщает МИД РФ, российская сторона будет и дальше предпринимать усилия, чтобы все договоренности между странами выполнялись.

Накануне Следственный комитет Армении сообщил о задержании Бадаляна и Геворкяна в городе Горис на юге Армении. Мужчины проходят по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявлял о пропаже Бадаляна в Горисе. Позже он добавил, что блогера уже арестовывали в Армении, а обвинения, выдвинутые против него, трактовались как политические.

Агентство Sputnik, в свою очередь, отмечало, что Геворкян направился в город Сюник для подготовки радиоматериалов в рамках своего авторского проекта.

Также Захарова заявила, что Москва считает недопустимым попытки разжечь вражду между Россией и Арменией за счет обвинения РФ во всех бедах армянского народа.

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