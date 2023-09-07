07 сентября, 12:57Политика
Песков заявил, что армяно-американские учения не способствуют укреплению доверия
Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян
Проведение совместных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе и укреплению взаимного доверия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос об опасениях относительно заявлений Армении о размещении Азербайджаном на границе с государством войск на фоне готовящихся учений армянских и американских военных.
Песков отметил, что Россия продолжает выполнять функции гаранта безопасности и "скрупулезную и последовательную конструктивную" работу с Баку и Ереваном.
Ранее пресс-секретарь президента РФ сказал, что информация о проведении совместных армяно-американских учений на территории Армении вызывает у Москвы настороженность, особенно в текущей ситуации. Он подчеркнул, что ситуация будет глубоко анализироваться.
Совместные военные учения Еревана и Вашингтона пройдут с 11 по 20 сентября. В МО страны отметили, что во время мероприятий участники отработают механизмы стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.
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