Песков заявил, что армяно-американские учения не способствуют укреплению доверия

Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян

Проведение совместных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе и укреплению взаимного доверия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос об опасениях относительно заявлений Армении о размещении Азербайджаном на границе с государством войск на фоне готовящихся учений армянских и американских военных.

Песков отметил, что Россия продолжает выполнять функции гаранта безопасности и "скрупулезную и последовательную конструктивную" работу с Баку и Ереваном.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сказал, что информация о проведении совместных армяно-американских учений на территории Армении вызывает у Москвы настороженность, особенно в текущей ситуации. Он подчеркнул, что ситуация будет глубоко анализироваться.

Совместные военные учения Еревана и Вашингтона пройдут с 11 по 20 сентября. В МО страны отметили, что во время мероприятий участники отработают механизмы стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа