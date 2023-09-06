Песков прокомментировал армяно-американские учения

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Данные о проведении совместных армяно-американских учений на территории Армении вызывают у Москвы настороженность, особенно в текущей ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ситуация будет глубоко анализироваться. Песков добавил, что Кремль продолжит следить за происходящим.

Совместные военные учения Еревана и Вашингтона состоятся на армянской территории с 11 по 20 сентября. Цель мероприятий заключается в повышении уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмене опытом в сфере управления и тактической связи, уточнили в Минобороны Армении.

В понедельник, 4 сентября, президент Европейского комитета по развитию Североатлантического альянса Гюнтер Фелингер предложил Армении вступить в НАТО.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа