Совместные военные учения Еревана и Вашингтона состоятся в Армении 11–20 сентября

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Совместные военные учения Еревана и Вашингтона состоятся на армянской территории с 11 по 20 сентября. Об этом сообщается на сайте Минобороны Армении.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении, в частности в учебном центре "Зар" миротворческой бригады и учебном центре N министерства обороны, пройдут совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что цель мероприятий заключается в повышении уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмене опытом в сфере управления и тактической связи. Кроме того, учения США и Армении пройдут для повышения готовности армянского подразделения к операциям в рамках концепции потенциала НАТО.

В МО страны отметили, что во время мероприятий частники отработают механизмы стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Подразделения, которые готовятся к таким операциям, постоянно участвуют в совместных военных учениях, заключили в ведомстве.

В понедельник, 4 сентября, президент Европейского комитета по развитию Североатлантического альянса Гюнтер Фелингер предложил Армении стать частью НАТО.

В апреле армянская сторона приняла участие в совместных учениях с Альянсом. Москва, в свою очередь, запросила у Армении разъяснения.