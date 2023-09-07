Замглавы МИД РФ прокомментировал совместные военные учения Армении и США

Фото: ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO

Россия опирается на то, что членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо следовать практике учений со своими союзниками. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя совместные военные учения США и Армении.

"Армения – союзник по ОДКБ. Мы исходили и исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз", – заявил он.

При этом Рябков отметил, что Москва обратила на эти учения серьезное внимание. По его словам, это воспринимается Россией с "элементом озабоченности".

Совместные военные учения Еревана и Вашингтона состоятся на армянской территории с 11 по 20 сентября. Цель мероприятий заключается в повышении уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмене опытом в сфере управления и тактической связи, уточнили в Минобороны Армении.

В понедельник, 4 сентября, президент Европейского комитета по развитию Североатлантического альянса Гюнтер Фелингер предложил Армении вступить в НАТО.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа