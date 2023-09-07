Пророссийский блогер и обозреватель Sputnik Армения задержаны на юге Армении

Фото: телеграм-канал Mika Badalyan

Блогер Микаэл Бадалян и обозреватель Sputnik Армения Геворкян были задержаны в Горисе в Армении в рамках расследования уголовного дела по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Армении.

О задержании блогера и журналиста также сообщало агентство Sputnik. Отмечалось, что Геворкян поехал в Сюник для подготовки радиоматериалов в рамках своего авторского проекта "Мы", в котором журналист рассказывал о жизни в приграничных районах.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявлял о пропаже Бадаляна в Горисе. Позже он добавил, что блогера уже арестовывали в Армении, а обвинения, выдвинутые против него, трактовались как политические.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила того, что произошедшее могло стать провокацией со стороны Запада в рамках российско-армянского медиафорума, который проводится в Ереване.

"Очевидно, силы, нацеленные на это (испортить отношения между РФ и Арменией. – Прим. ред.), в последнее время активизировались. Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом "свобода слова – абсолютное право каждого", будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации", – написала она в своем телеграм-канале.

Представитель министерства иностранных дел процитировала фразу премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявлял, что уважает право любого гражданина на выражение своего мнения.

Ранее в Москве задержали администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России".

Позже Следственный комитет РФ потребовал арестовать Куршина, его ходатайство было отклонено судом. 1 сентября столичный Черемушкинский суд отправил администратора канала под домашний арест. Куршину может грозить до 10 лет лишения свободы.



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