06 сентября, 21:07Политика
В МИД РФ назвали фантазиями заявления о необходимости вступления Армении в НАТО
Фото: 123RF/butenkow
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко считает фантазиями заявления европейских политиков о необходимости вступления Армении в НАТО. Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.
"Это большие фантазии. Армения – член ОДКБ, и мы исходим из реальности", – сказал дипломат.
В свою очередь, другой замглавы МИД РФ – Михаил Галузин – предположил, что у армянского народа хватит мудрости, чтобы не повестись на обещания принять страну в Североатлантический альянс.
"Я убежден, у армянского общества <...> вполне достаточно мудрости, <...> чтобы не купиться на такие провокационные, антироссийские и антиармянские попытки НАТО втянуть Армению в сферу своего влияния", – сказал он.
Дипломат также добавил, что Россия "никому ничего не диктует", однако обращает внимание своих партнеров на то, что сближение с НАТО не скажется положительно на их безопасности.
Ранее президент Европейского комитета по развитию Североатлантического альянса Гюнтер Фелингер предложил Армении вступить в НАТО. В одной из своих социальный сетей он призвал США защитить эту страну.
Читайте также