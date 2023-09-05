Россия потребовала от Армении разъяснений по ратификации Римского статута МУС

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Москва потребовала от Еревана разъяснений по ратификации парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона будет продумывать дальнейших ход действий после ответа от Армении.

Также Мария Захарова отреагировала на слова спикера парламента Армении Алена Симоняна по Лачинскому коридору и по ситуации с российскими миротворцами. Как она утверждает, представители Армении с недавних пор допускают риторику "на грани хамства", но это их не красит.

"Я понимаю, что там и роли у всех расписаны, кто что заявляет и кто как это говорит. Но все таки я уверена, что это не красит людей, которые представляют армянское общество", – отметила она.

Ранее Пашинян заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. Он также добавил, что считает стратегической ошибкой полную зависимость Армении от России в сфере безопасности.

В понедельник, 4 сентября, президент Европейского комитета по развитию Североатлантического альянса Гюнтер Фелингер предложил Армении вступить в НАТО.