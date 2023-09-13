Пашинян заявил, что ратификация Римского статута МУС пройдет в полном объеме

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Власти Армении ратифицируют Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в полном объеме. Об этом на правительственном часе в парламенте сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, ратификация Римского статута МУС не связана и не направлена против России. Он добавил, что этот процесс больше относится к вопросам безопасности Армении.

"Правительство направило Римский статут в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объеме", – заявил премьер.

Ранее Пашинян в интервью изданию La Repubblica заявил, что миротворческие силы РФ не выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. В связи с этим, добавил он, российская сторона постепенно отдаляется от Южного Кавказа.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не согласна с его высказываниями. Он также напомнил, что в России проживают больше армян, чем в Армении.

Также Захарова заявила, что Москва считает недопустимым попытки разжечь вражду между Россией и Арменией за счет обвинения РФ во всех бедах армянского народа.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа