Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

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Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

По информации спикера парламента Алена Симоняна, за ратификацию проголосовали 60 депутатов, против – 20.

Ранее Конституционный суд Армении принял решение, согласно которому обязательства республики, изложенные в Римском статуте Международного уголовного суда, соответствуют основному закону страны. Отмечалось, что это может открыть путь для обращения в МУС с иском против Азербайджана.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вероятность ареста Владимира Путина в Армении после выдачи МУС соответствующего ордера, сообщил, что Ереван не разъяснял РФ свою позицию по данному вопросу.

28 сентября комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам одобрила законопроект о ратификации Римского статута МУС. За принятие документа высказались все присутствовавшие.

При этом представители оппозиции в обсуждении участия не принимали. Одобренный законопроект направили на рассмотрение депутатов Национального собрания Армении.

МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

Согласно юрисдикции суда, страны, являющие участниками Римского статута МУС, обязаны задержать Владимира Путина, если тот окажется на территории одного из таких государств. Армения является одной из стран-участниц.

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