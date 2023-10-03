03 октября, 16:07Политика
Песков назвал некорректным шагом решение Армении ратифицировать Римский статут
Фото: 123RF/mariusz_prusaczyk
Россия считает ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) некорректным шагом с позиции взаимоотношений двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он заявил, что Россия считает армянский народ братским, однако у Москвы к руководству страны есть вопросы, которые российская сторона уже направила Армении.
"Армения – это дружественное нам государство, наш партнер. И, безусловно, нас многое объединяет и будет объединять навсегда", – отметил Песков.
Также пресс-секретарь президента России заявил, что не хотелось бы, чтобы Владимир Путин больше не смог посещать с визитами союзническую Армению.
Песков добавил, что теперь РФ ищет дипломатические решения из-за присоединения Армении к Римскому статуту.
"Наши контакты постоянно идут на разных уровнях, и нам предстоят серьезные разговоры по этой теме", – добавил официальный представитель Кремля.
Кроме того, Песков заявил, что Москва не согласна с обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что двустороннего сотрудничества и механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы не хватало для защиты Армении.
"Это не так. И я думаю, что все-таки в Армении большинство понимает, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства в настоящий момент являются абсолютно незаменимыми", – заключил пресс-секретарь президента РФ.
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС 3 октября. По информации спикера парламента Алена Симоняна, за ратификацию проголосовали за 60 депутатов, против – 20.
28 сентября комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам одобрила законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
За принятие документа высказались все присутствовавшие. При этом представители оппозиции в обсуждении участия не принимали. Одобренный законопроект направили на рассмотрение депутатов Национального собрания Армении.
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