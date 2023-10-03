Песков назвал некорректным шагом решение Армении ратифицировать Римский статут

Фото: 123RF/mariusz_prusaczyk

Россия считает ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) некорректным шагом с позиции взаимоотношений двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он заявил, что Россия считает армянский народ братским, однако у Москвы к руководству страны есть вопросы, которые российская сторона уже направила Армении.

"Армения – это дружественное нам государство, наш партнер. И, безусловно, нас многое объединяет и будет объединять навсегда", – отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента России заявил, что не хотелось бы, чтобы Владимир Путин больше не смог посещать с визитами союзническую Армению.

Песков добавил, что теперь РФ ищет дипломатические решения из-за присоединения Армении к Римскому статуту.

"Наши контакты постоянно идут на разных уровнях, и нам предстоят серьезные разговоры по этой теме", – добавил официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков заявил, что Москва не согласна с обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что двустороннего сотрудничества и механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы не хватало для защиты Армении.

"Это не так. И я думаю, что все-таки в Армении большинство понимает, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства в настоящий момент являются абсолютно незаменимыми", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС 3 октября. По информации спикера парламента Алена Симоняна, за ратификацию проголосовали за 60 депутатов, против – 20.

28 сентября комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам одобрила законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

За принятие документа высказались все присутствовавшие. При этом представители оппозиции в обсуждении участия не принимали. Одобренный законопроект направили на рассмотрение депутатов Национального собрания Армении.

Новости часа: СК проведет проверку после выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ