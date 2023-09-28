МИД РФ предупредил Ереван о негативных последствиях ратификации Римского статута

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Если Армения ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда (МУС), то это приведет к самым негативным последствиям, которые повлияют на отношения Москвы и Еревана. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы "ордера на арест" высшего руководства России", – заявили в дипведомстве.

Предложение Армении о подписании двустороннего соглашения было изучено, после чего Россия направила Еревану компромиссный вариант, который был бы выгоден двум сторонам. Однако в министерстве отметили, что армянские власти не учли российские инициативы по Римскому статуту и приняли решение в пользу ратификации.

В заявлении республиканской партии (РПА) третьего президента республики Сержа Саргсяна подчеркивается, что власти Армении, ратифицируя Римский статут, намеренно ставят под угрозу партнерские отношения с Россией. В связи с этим Ереван может столкнуться с серьезными последствиями.

В МИД РФ предположили, что в Национальном собрании Армении найдутся те, кто не будет "штамповать токсичное для армяно-российских отношений решение" по Римскому статуту.

Ранее представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосяна сообщила, что Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение, которое бы избавило последнюю от опасений в связи с ратификацией Арменией Римского статута.

28 сентября комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам одобрила законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). За принятие документа высказались все присутствовавшие. При этом представители оппозиции в обсуждении участия не принимали. Одобренный законопроект направили на рассмотрение депутатов Национального собрания Армении.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти Армении ратифицируют Римский статут Международного уголовного суда в полном объеме. По его словам, это не связано и не направлено против России. Он добавил, что этот процесс больше относится к вопросам безопасности Армении.

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