Армения предложила РФ соглашение для урегулирования вопроса по Римскому статуту

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Ереван предложил Москве подписать соглашение, которое бы избавило последнюю от опасений в связи с ратификацией Арменией Римского статута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя страны по международно-юридическим вопросам Егише Киракосяна.

"Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись", – сказал Киракосян.

Ранее в четверг, 28 сентября, комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам одобрила законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

За принятие документа высказались все присутствовавшие. При этом представители оппозиции в обсуждении участия не принимали. Одобренный законопроект направили на рассмотрение депутатов Национального собрания Армении.

В середине сентября премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что власти Армении ратифицируют Римский статут Международного уголовного суда в полном объеме. При этом он подчеркивал, что это решение никак не связано с Россией и не направлено против нее.

Между тем в МИД РФ данное решение посчитали неприемлемым и предупредили Ереван о его крайне негативных последствиях для российско-армянских отношений.

