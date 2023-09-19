РФ не согласна с заявлениями Еревана, что антироссийские шаги не влияют на отношения – МИД

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Москва не может согласиться с заявлениями Еревана о том, что его явные антироссийские шаги не влияют на двусторонние отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Она уточнила, что под антироссийскими шагами понимаются запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, совместные учения с США и контакты с украинскими властями.

При этом РФ подтверждает свою приверженность союзничеству с Арменией. По словам Захаровой, страна готова "наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию".

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. По информации оборонного ведомства, такая мера необходима для восстановления конституционного строя в регионе.

Россия призвала Азербайджан и Армению остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе и вернуться к дипломатическому решению ситуации.

В Минобороны Армении назвали ситуацию на границах относительно стабильной