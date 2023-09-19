В МИД РФ призвали Баку и Ереван остановить кровопролитие в Карабахе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Россия призывает Азербайджан и Армению остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе и вернуться к дипломатическому решению ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, дипломат заявила, что глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. В связи с этим Россия сейчас проводит контакты с Азербайджаном и другими странами по этой ситуации. После этого МИД РФ выпустит заявление о результатах взаимодействия с азербайджанской стороной.

"Сейчас у нас идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной", – приводит ее слова ТАСС .

В свою очередь, в Минобороны Армении рассказали, что на границах страны из-за боевых действий в Нагорном Карабахе ситуация пока стабильная.

В оборонном ведомстве Азербайджана же попросили местных жителей держаться подальше от военной инфраструктуры. Всем пострадавшим будет оказана медпомощь, их обеспечат водой и продуктами питания.

В Минобороны Азербайджана добавили, что будут защищать административные, социальные, образовательные, медицинские, религиозные и другие здания. Для обеспечения эвакуации мирных жителей из опасных зон на Лачинской дороге и иных направлениях будут организованы гуманитарные коридоры, а также пункты приема, сообщили в ведомстве.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. По информации оборонного ведомства, такая мера необходима для восстановления конституционного строя в регионе.

Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел".

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались еще 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

СМИ Азербайджана сообщили о закрытии воздушного пространства страны