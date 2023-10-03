Володин назвал непродуманным решение Армении ратифицировать Римский статут

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Решение Еревана ратифицировать Римский статут непродуманное и стратегически неверное, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, это решение прежде всего создаст проблемы Армении и ее гражданам.

"Объяснить можно какое угодно решение и что угодно, но тем, кто принимал его, надо в первую очередь ответить: "Зачем?" Развитие отношений между нашими странами – это выбор наших народов: Российской Федерации и Армении", – написал он в своем телеграм-канале.

Володин подчеркнул, что ратификация Римского статута противоречит этому.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС 3 октября. По информации спикера парламента Алена Симоняна, за ратификацию проголосовали 60 депутатов, против – 20.

28 сентября комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам одобрила законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

За принятие документа высказались все присутствовавшие. При этом представители оппозиции в обсуждении участия не принимали. Одобренный законопроект направили на рассмотрение депутатов Национального собрания Армении.

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