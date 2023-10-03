Парламент Армении начал рассмотрение вопроса ратификации Римского статута МУС

Фото: 123RF/elec

Парламент Армении приступил к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщает РИА Новости.

В повестке заседания указывалось, что депутаты планируют обсудить принятие Римского статута МУС и принять декларацию об обратном признании юрисдикции МУС.

Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" не участвуют в голосовании, бойкотируя заседание. Они заявили, что считают ратификацию Римского статута по представленной процедуре антиконституционной и полагают, что она не может быть предметом обсуждений на данном этапе.

Кроме того, оппозиция считает, что решение властей о ратификации Римского статута в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями.

В случае ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

28 сентября комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам одобрила законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). За принятие документа высказались все присутствовавшие. При этом представители оппозиции в обсуждении участия не принимали. Одобренный законопроект направили на рассмотрение депутатов Национального собрания Армении.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти Армении ратифицируют Римский статут Международного уголовного суда в полном объеме. По его словам, это не связано и не направлено против России. Он добавил, что этот процесс больше относится к вопросам безопасности Армении.

Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосяна сообщила, что Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение, которое бы избавило последнюю от опасений в связи с ратификацией Арменией Римского статута.

В Нагорном Карабахе сообщили о прекращении существования непризнанной республики