МИД РФ назвал недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статуту

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Россия считает, что присоединение Армении к Римскому статуту является недружественным шагом. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РБК, добавив, что не видит по этому вопросу тем для диалога с армянской стороной.

В связи с этим он добавил, что рассчитывает на адекватную оценку Ереваном важности взаимоотношений двух стран.

"Мы очень рассчитываем, что в Ереване будут исходить прежде всего из тех прочных многовековых связей, которые объединяют народы России и Армении", – отметил замглавы МИД РФ.

Кроме того, он подчеркнул, что миссия российских миротворцев в Карабахе еще востребована, поскольку окончательного решения по конфликту в регионе пока нет.

"Ситуация на земле достаточно подвижна. Очень многие жители Карабаха приняли тяжелое для них решение покинуть эти места", – заключил Галузин.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахской Республики объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Почти 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению