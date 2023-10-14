Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС

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Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию парламентом страны Римского статута Международного уголовного суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Армении подписал закон о ратификации подписанного 17 июля 1998 года Римского статута Международного уголовного суда и принятии заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС.

Сообщается, что закон о ратификации Римского статута был принят армянским парламентом 3 октября. Он вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны.

Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Конгресс о риске вторжения Азербайджана в Армению. Ключевым вопросом для Азербайджана остается коридор в Нахичевань, который для Азербайджана имеет важное стратегическое значение.