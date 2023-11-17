Армения станет полноправным членом МУС с 1 февраля 2024 года

Фото: 123RF/ivanoel

Армения официально станет членом Международного уголовного суда (МУС) с 1 февраля 2024 года, говорится в заявлении инстанции.

Ереван передал документы для ратификации Римского статута МУС. Республика станет 124-м государством – участником Международного уголовного суда и 19-м государством из восточноевропейской группы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван принял решение начать процедуру ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) еще до выдачи этим судом ордера на арест Владимира Путина. Он также добавил, что Армения ничего не меняла в отношениях с Россией.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия фиксирует попытки Североатлантического альянса продвинуть свои интересы в Закавказье через Армению. Дипломат назвал это нагнетанием антироссийских настроений.



МИД РФ опроверг заявления Армении о влиянии РФ на протесты