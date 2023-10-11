Пашинян назвал неуместными опасения по поводу закрытия рынка РФ для Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неуместными опасения по поводу закрытия Россией своего рынка перед армянскими производителями. Об этом он заявил в интервью Общественному телеканалу Армении.

Пашинян подчеркнул, что Россия и Армения являются членами ЕАЭС, и экономические отношения двух стран регулируются. Тем не менее он добавил, что за последние 20-30 лет возникало немало проблем с ввозом армянской продукции в РФ, однако на сегодняшний день они все уже решены.

Премьер-министр Армении также сообщил, что его заверили в отсутствии какого-либо политического контекста в данном вопросе. Вместе с тем Пашинян призвал армянских производителей соблюдать стандарты, при обеспечении которых проблем с закрытием рынков не возникнет.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван принял решение начать процедуру ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) еще до выдачи этим судом ордера на арест Владимира Путина. Он также добавил, что Армения ничего не меняла в отношениях с Россией.

До этого премьер-министр республики заявил, что если российский миротворческий контингент оставит Нагорный Карабах, то он должен вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.