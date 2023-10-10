10 октября, 16:28Политика
Пашинян не приедет на саммит СНГ в Бишкеке
Фото: kremlin.ru
В кабмине Армении подтвердили, что премьер страны Никол Пашинян не примет участие в саммите глав СНГ, который запланирован в Бишкеке на 13 октября, сообщает ТАСС.
"Пашинян не отправится в Бишкек для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию после выхода армян из Нагорного Карабаха. Также премьер-министр Армении поздравил с днем рождения президента России.
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