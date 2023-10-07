Пашинян и Путин обсудили ситуацию после выхода армян из Нагорного Карабаха

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию после выхода армян из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

"Собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся после насильственного переселения армян Нагорного Карабаха, ряд вопросов двусторонней повестки дня", – отметили в кабмине.

Там же сообщили, что премьер-министр Армении поздравил с днем рождения президента России.

По данным пресс-службы президентского аппарата Армении, глава государства Ваагн Хачатурян также направил поздравление Путину.

В своем послании Хачатурян отметил, что Армению и Россию связывают вековые традиции дружбы и сотрудничества. Президент Армении выразил уверенность в том, что конструктивные усилия принесут серьезный вклад в развитие армянско-российских отношений.

Минобороны Азербайджана 19 сентября заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахской Республики объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

2 октября пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян сообщила, что процесс переезда беженцев из Карабаха подходит к своему логическому завершению. Вместе с тем Армения будет и в дальнейшем обеспечивать транспортом всех желающих выехать из региона, пообещала она.

В Азербайджане заявили о ходе разоружения в Карабахе