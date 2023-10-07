Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин, президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев запустили дал старт поставкам российского газа в эти две страны, передает ТАСС.

В свою очередь, глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев зачитали доклады главам государства, после чего каждый президент сказал: "Разрешаю".

"Газ подан, давление в магистрали соответствует заданным параметрам, все системы работают штатно", – доложили со станции.

Немногим позже Путин поздравил Мирзиеева и Токаева с успешным запуском, главы государств обменялись рукопожатиями.

Миллер, подключившийся удаленно к церемонии из центрального офиса "Газпрома" в Санкт-Петербурге, в своем докладе назвал это событие важным и знаковым для газовой отрасли. Он подчеркнул, что начала работать система магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр". По словам главы "Газпрома", российский газ будет поступать в Узбекистан в реверсном режиме.

Глава "Газпрома" напомнил, что контракты на поставку российского газа в Узбекистан и Казахстан были подписаны в июне 2023 года. Всего за 3,5 месяца был выполнен необходимый комплекс работ. Миллер выразил благодарность все, кто принимал участие в этой работе.

"Мы и дальше продолжим развивать наше долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере", – заключил Миллер.

Также Миллер поздравил Путина с днем рождения.

В свою очередь, Мирзиеев и Токаев заявили о готовности и заинтересованности в долгосрочном сотрудничестве в газовой сфере.

"Мы готовы к развитию долгосрочного партнерства в данной сфере, пользуясь случаем выражаю искреннюю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и президенту Республики Казахстан уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", – сказал Мирзиеев.

Токаев отметил, что через Казахстан проходят свыше 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 миллиардов кубических метров. Он подчеркнул заинтересованности страны в полноценном использовании своего транзитного потенциала. Также он заявил о готовности к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа.

До этого министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявлял, что власти Казахстана планируют до конца октября начать транзит российского газа в Узбекистан. Тогда он говорил о завершающихся ремонтных работах, проводящихся на территории страны.