Путин и Токаев обсудили создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном, сообщает ТАСС.

Лидеры России и Казахстана встречались в Кремле в понедельник, 28 ноября, рассказал пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай. Он пояснил, что президенты двух стран обсуждали создание газового союза в составе трех государств для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

В воскресенье, 27 ноября, президент Казахстана прилетел в Москву с официальным визитом. Уточнялось, что Токаев прибыл в РФ по приглашению Путина.

Он официально вступил в должность лидера государства в субботу, 26 ноября. Президент пообещал верно служить гражданам страны, следовать Конституции и законам республики, а также добросовестно выполнять свои обязанности.



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