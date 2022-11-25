Песков призвал не обращать внимания на мнение ряда экспертов об отношениях РФ и Казахстана

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на мнение ряда экспертов о проблемах в отношениях России и Казахстана, сообщает РИА Новости.

По его словам, позиции экспертов на этот счет абсолютно неважны, поскольку у стран союзнический характер отношений.

"Обращать внимание надо на дружеский, партнерский, союзнический характер отношений между нашими двумя странами", – отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россию и Казахстан связывает взаимовыгодный характер отношений, взаимное уважение, готовность учитывать озабоченности друг друга, готовность прийти на взаимовыручку, сотрудничество в продвинутых форматах интеграции на пространстве СНГ.

Песков также рассказал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября приедет в Москву с первым визитом после переизбрания. Он проведет переговоры с Владимиром Путиным и подпишет документы.

Лидеры двух стран по видеоконференции обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге. По словам Пескова, в целом это будет полноформатный, очень важный для двухсторонних российско-казахстанских отношений визит.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел Казахстана Роман Василенко призвал российские власти отреагировать на негативные мнения о республике в эфире российских телеканалов. Дипломат отметил, что подобные инциденты наносят ущерб тесным отношениям двух стран.

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