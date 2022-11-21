В Кремле отметили значимость выборов в Казахстане

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным для страны событием президентские выборы в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

"Казахстан – это наш важный партнер, союзник, конечно, все происходящее там вызывает живой интерес у нас в стране и самым тщательным образом мониторится и анализируется", – заявил представитель Кремля.

Песков также добавил, что развитие Казахстана как государства и как экономики отвечает интересам самой страны, а также Российской Федерации.

Ранее глава Центризбиркома Казахстана Нурлан Абдиров сообщил, что действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на внеочередных выборах главы республики с результатом в 81,31% голосов избирателей.

Токаев побеждает на выборах в Казахстане

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