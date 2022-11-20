В РФ открылись участки для голосования на выборах президента Казахстана

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В пяти российских городах открылись избирательные участки для голосования на выборах президента Казахстана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МИД республики.

Отмечается, что проголосовать граждане Казахстана могут в посольстве страны в Москве, в генконсульстве в Санкт-Петербурге, а также в консульствах в Казани, Астрахани и Омске. Голосование началось в 7:00 по местному времени.

Внеочередные выборы президента Казахстана проходят 20 ноября. На пост главы государства претендуют шесть человек, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

16 сентября парламент Казахстана принял поправки в Конституцию о введении однократного семилетнего президентского срока. Депутаты проголосовали единогласно.



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