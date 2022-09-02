Эксперт объяснил, почему Токаеву нужны досрочные президентские выборы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложением провести внеочередные выборы главы республики стремится легитимизировать свою власть и не ассоциироваться со ставленником экс-лидера страны Нурсултана Назарбаева, считает политолог Роман Романов.

"Токаеву нужно легитимизировать собственную власть, то есть ранее он власть получил с подачи предыдущего президента Казахстана, что связывает его фигуру с тем периодом, который был до января 2022 года", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

В настоящее время у Токаева нет возможности сформировать образ жестко централизованной власти.

"Экономика республики не растет, граждане испытывают достаточно серьезную нужду практически по всему Казахстану, где большая доля молодых людей. Эти люди вследствие молодежной безработицы могут быть сейчас недовольны экономическим курсом, и здесь тоже нужно выпускать пар. Если вы его не выпустите, то недовольство будет выливаться на улицы городов", – пояснил эксперт.

Кроме того, при более позднем проведении президентских выборов крупные политические кланы могли бы заранее выставить своих кандидатов, а сейчас у них не будет времени на подготовку.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением провести этой осенью внеочередные выборы президента республики. Кроме того, он предложил ограничить срок полномочий президента семью годами без переизбрания.

