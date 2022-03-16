Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане

Фото: AP/Kazakhstan's Presidential Press Service

В Казахстане может измениться форма правления. С предложением по переустройству политической модели выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул необходимость выверенных шагов по переустройству политической модели страны.

"Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом", – приводит слова Токаева News.ru.

По словам президента Казахстана, такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Кроме того, Токаев предложил законодательно запретить главе государства быть членом какой-либо партии во время исполнения своих полномочий.

Ранее стало известно, что члены правящей в Казахстане партии "Нур Отан" единогласно избрали своим председателем действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Также политический совет правящей партии "Нур Отан" обновил состав бюро политсовета.