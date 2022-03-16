Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане

09:27
Фото: AP/Kazakhstan's Presidential Press Service
В Казахстане может измениться форма правления. С предложением по переустройству политической модели выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул необходимость выверенных шагов по переустройству политической модели страны.
"Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом", – приводит слова Токаева News.ru.
По словам президента Казахстана, такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.
Кроме того, Токаев предложил законодательно запретить главе государства быть членом какой-либо партии во время исполнения своих полномочий.
Ранее стало известно, что члены правящей в Казахстане партии "Нур Отан" единогласно избрали своим председателем действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Также политический совет правящей партии "Нур Отан" обновил состав бюро политсовета.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: