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политика

09:27

Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане

политиказа рубежом

Фото: AP/Kazakhstan's Presidential Press Service

В Казахстане может измениться форма правления. С предложением по переустройству политической модели выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул необходимость выверенных шагов по переустройству политической модели страны.

"Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом", – приводит слова Токаева News.ru.

По словам президента Казахстана, такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Кроме того, Токаев предложил законодательно запретить главе государства быть членом какой-либо партии во время исполнения своих полномочий.

Ранее стало известно, что члены правящей в Казахстане партии "Нур Отан" единогласно избрали своим председателем действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Также политический совет правящей партии "Нур Отан" обновил состав бюро политсовета.

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