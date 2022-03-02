Нижняя палата Казахстана утвердила отставку депутата Назарбаевоей

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Нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) утвердила в ходе голосования сложение депутатских полномочий старшей дочерью экс-президента республики Даригой Назарбаевой.

Заявление о досрочном прекращении полномочий поступило в Центризбирком страны 25 февраля. Назарбаева заявила, что после сложения депутатских полномочий полностью сосредоточится на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.

Также чиновник поблагодарила казахстанцев, голосовавших за партию "Нур Отан", по списку которой она прошла в парламент, а также однопартийцев и руководство страны за оказанное доверие.

Ранее сообщалось, что политический совет правящей в Казахстане партии "Нур Отан" обновил состав бюро политсовета. В него вошли в том числе бывший премьер Аскар Мамин.