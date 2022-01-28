Президент Казахстана Токаев возглавил правящую в стране партию

13:14
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Члены правящей в Казахстане партии "Нур Отан" избрали своим председателем действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Решением внеочередного XXI съезда партии по предложению первого президента страны Елбасы (лидера нации. – Прим. ред.) Нурсултана Абишевича Назарбаева президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", – говорится в сообщении.
В марте 2019 года Назарбаев объявил об отставке. На внеочередных выборах президента Казахстана с 70,96% голосов победил Токаев, занимавший пост спикера сената парламента.
Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранил за собой титул "лидера нации", возглавил Совет безопасности Казахстана, вошел в состав Конституционного совета и остался во главе правящей партии "Нур Отан".
Позже Елбасы принял решение передать полномочия председателя правящей партии "Нур Отан" Токаеву, а затем аналогичным образом поступил с постом главы Совбеза республики.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: