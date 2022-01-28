Президент Казахстана Токаев возглавил правящую в стране партию

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Члены правящей в Казахстане партии "Нур Отан" избрали своим председателем действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Решением внеочередного XXI съезда партии по предложению первого президента страны Елбасы (лидера нации. – Прим. ред.) Нурсултана Абишевича Назарбаева президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", – говорится в сообщении.

В марте 2019 года Назарбаев объявил об отставке. На внеочередных выборах президента Казахстана с 70,96% голосов победил Токаев, занимавший пост спикера сената парламента.

Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранил за собой титул "лидера нации", возглавил Совет безопасности Казахстана, вошел в состав Конституционного совета и остался во главе правящей партии "Нур Отан".

Позже Елбасы принял решение передать полномочия председателя правящей партии "Нур Отан" Токаеву, а затем аналогичным образом поступил с постом главы Совбеза республики.

