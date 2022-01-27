Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и АНК

Фото: пресс-служба Н. Назарбаева/ТАСС

Сенат парламента Казахстана одобрил отмену пожизненного председательства первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Об этом стало известно из трансляции на сайте госоргана.

Ранее данные поправки получили одобрение в нижней палате парламента. 19 января за отмену председательства Назарбаева в Совбезе и АНК проголосовали депутаты Мажилиса.

Таким образом, Назарбаев лишился права пожизненно возглавлять Совет безопасности и АНК.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.

13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

