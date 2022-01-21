В МИД Казахстана назвали предвзятой резолюцию ЕП по ситуации в стране

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Резолюция Европарламента по ситуации в Казахстане основана на необъективных выводах и носит предвзятый характер, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики, опубликованном в пятницу, 21 января.
"Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности", – говорится в документе.
Дипломаты подчеркнули, что при разработке проекта резолюции депутаты ЕП не запрашивали у властей Казахстана уточнений и разъяснений.
Резолюцию по ситуации в Казахстане в Европарламенте приняли накануне в ходе пленарной сессии. Авторы документа призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении республиканских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку.
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