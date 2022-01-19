В Казахстане завершилась миссия миротворцев

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Миротворческая операция ОДКБ завершилась в Казахстане. Об этом заявил командующий группировкой миротворцев Андрей Сердюков, передает RT.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года, после того как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии выступления переросли в беспорядки.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

