Очередная группа российских миротворцев вылетела из Казахстана в РФ

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Новая группировка российских миротворцев из состава сил ОДКБ вылетела из Казахстана в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Подразделения российских миротворцев <...> осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и вылетели из Алма-Аты", – заявили в военном ведомстве.

Отмечается, что указанные подразделения направляются в Московскую и Ульяновскую области. Там им организуют торжественную встречу с участием командования соединений ВДВ и членов семей десантников.

Позднее личный состав займется разгрузкой вооружения, военной техники и имущества. После этого военные направятся в пункты постоянной дислокации.

Ранее из Казахстана в Россию вернулись 18 самолетов с российскими миротворцам. Они приземлились в аэропорту Чкаловский в Подмосковье. Еще 14 самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли в РФ в аэропорт города Иваново 15 января.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года, после того как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии выступления переросли в беспорядки.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.