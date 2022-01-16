18 самолетов с российскими миротворцами вылетели из Казахстана

06:50
Фото: Минобороны РФ/ТАСС
18 самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана в Россию. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы Минобороны РФ.
"Подразделения российских миротворцев <...> осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алма-Аты", – утверждается в заявлении военного ведомства.
Лайнеры Ил-76 направляются в аэропорт Чкаловский. Возвращение всех миротворцев будет завершено до 19 января.
Накануне из Казахстана в Россию вернулись 14 самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ. Они прибыли в аэропорт города Иваново.
Еще четыре самолета ВКС РФ – по два Ан-124 и Ил-76 – приземлились на аэродроме Чкаловский.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года, после того как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии выступления переросли в беспорядки.
В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.
13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.
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