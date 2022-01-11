Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану еще пять объектов в Казахстане

11 января, 21:13
Фото: vk.com/mil
Подразделения ОДКБ за последние сутки взяли под охрану еще пять объектов в Казахстане, заявил командующий коллективными миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время прорабатывается план по передаче объектов правоохранительным органам. По его словам, оперативное развертывание подразделений позволило стабилизировать обстановку в Казахстане.
После выполнения поставленных задач миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ завершат выполнение задач после полной стабилизации ситуации в Казахстане. Он напомнил, что сегодня военнослужащие выполняют задачи по охране важных государственных и социальных объектов республики.
Самолеты ВКС РФ вывезли из Казахстана более 1,7 тыс россиян и иностранцев
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: