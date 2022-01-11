Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану еще пять объектов в Казахстане

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Подразделения ОДКБ за последние сутки взяли под охрану еще пять объектов в Казахстане, заявил командующий коллективными миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время прорабатывается план по передаче объектов правоохранительным органам. По его словам, оперативное развертывание подразделений позволило стабилизировать обстановку в Казахстане.

После выполнения поставленных задач миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ завершат выполнение задач после полной стабилизации ситуации в Казахстане. Он напомнил, что сегодня военнослужащие выполняют задачи по охране важных государственных и социальных объектов республики.

