США призвали силы ОДКБ покинуть Казахстан по первому требованию страны

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Контингент ОДКБ должен покинуть Казахстан по первому требованию властей этой страны. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы призываем ОДКБ и его силы уважать международные права человека, поддерживать мирное разрешение конфликтов", – передает ТАСС слова спикера.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.