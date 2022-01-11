Президент Казахстана объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ в республике. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Токаев подчеркнул, что вывод войск ОДКБ начнется 13 января и займет не более десяти дней.
Ранее в пресс-службе президента Казахстана сообщили о стабилизации обстановки в республике. Отмечалось, что к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения был привлечен 2 161 человек.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.
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