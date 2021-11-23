Назарбаев передаст президенту Казахстана Токаеву полномочия главы партии "Нур Отан"

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Председатель Совбеза Казахстана и первый президент страны Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии "Нур Отан" нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

"Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Нур Отан", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны", – написал он в Twitter.

Укибай отметил, что процедура передачи полномочий пройдет в соответствии с уставом партии.

В марте 2019 года Назарбаев объявил об отставке. На внеочередных выборах президента Казахстана с 70,96% голосов победил Токаев, занимавший пост спикера сената парламента.

Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранил за собой титул "лидера нации", возглавил Совет безопасности Казахстана, вошел в состав Конституционного совета и остался во главе правящей партии "Нур Отан".